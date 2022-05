Tigotà apre in Brianza e cerca personale

Tigotà apre uno store anche in Brianza, per l'esattezza a Caponago. Il noto brand leader in Italia nella vendita di prodotti di cosmesi, igiene personale e pulizia della casa, sta assumendo in vista dell’apertura a Caponago prevista nell’arco di un paio di mesi.

Per il nuovo store di Caponago l’azienda è alla ricerca di addetti alle vendite, addetti al rifornimento scaffali e consulenti di bellezza. Tutte le informazioni specifiche sulle posizioni aperte e sugli altri profili ricercati dall’azienda in Italia si possono trovare all’interno della sezione “Lavora con Noi” del sito gottardospa.it, dove è possibile inviare il curriculum.

In tutto i collaboratori del gruppo sono più di 5mila, di 53 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Di questi, 4413 sono donne, con le “quote rosa” che arrivano all’85%, compresa l’AD Stefania Casonato. Nel corso del 2021 le assunzioni sono state più di 300: numeri che il brand vuole confermare anche per il 2022 offrendo nuove opportunità occupazionali sul territorio nazionale.

“Sono numeri importanti - spiega Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà -. Ci consideriamo una grande squadra in cui ogni collaboratore viene ascoltato e supportato durante il proprio percorso. Nel 2021 sono nati 211 bambini, figli dei nostri collaboratori e collaboratrici, un traguardo per loro e anche per noi. Il nostro obiettivo è quello di crescere insieme ad ognuno, per questo sviluppiamo percorsi di formazione pensati ad hoc per ciascuna figura professionale e coltiviamo i giovani talenti, gli adulti del domani”.