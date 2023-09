Trenord assume: si cercano macchinisti, tecnici, operatori e ingegneri

Trenord assume: da lunedì 11 settembre alle ore 15 apriranno le candidature per futuri macchinisti, da inserire nel team responsabile della conduzione delle oltre 2220 corse effettuate ogni giorno. Sarà possibile partecipare alla selezione fino al 24 settembre alle ore 15.

L’azienda ferroviaria lombarda seleziona anche due Ingegneri per la squadra di Direzione Tecnica, che lavora per innovare processi e tecnologie, e operatori e tecnici per la manutenzione dei convogli.

Trenord assume macchinisti

Il macchinista è responsabile della conduzione dei convogli e lavora in costante sinergia con il capotreno e la sala operativa. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno a un percorso di formazione della durata complessiva di 12 mesi, che prevedrà il conseguimento delle licenze e abilitazioni necessarie e un periodo di addestramento e tirocinio alla guida. Il corso di formazione prevede fasi di valutazione e verifica delle competenze acquisite propedeutici alla prosecuzione del percorso. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o o di una laurea nel medesimo ambito e avere una conoscenza della lingua italiana madrelingua o certificata B1. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse di almeno due anni nel settore tecnico e la residenza in Lombardia. Una volta completata la fase di selezione, i candidati dovranno effettuare una visita medica di idoneità, grazie alla quale potranno accedere al percorso di formazione.

La selezione di neolaureati

Nella pagina “Lavora con noi” sul sito di Trenord sono disponibili anche le informazioni utili per i laureati in Ingegneria gestionale o dei Trasporti che vogliono candidarsi per entrare nel team di Direzione Tecnica. Le due figure professionali saranno inserite nella funzione Omologazione e Collaudi; svolgeranno un ruolo di supporto alla Direzione Manutenzione e contribuiranno al coordinamento di progetti strategici per l’innovazione di processi e tecnologie aziendali. Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno essere in possesso di Laurea Specialistica in Ingegneria dei Trasporti e Gestionale; saranno valutati sia profili di neolaureati, sia di professionisti con un’esperienza lavorativa fino a 3 anni. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese; saranno valutate positivamente conoscenze delle tecniche di pianificazione e monitoraggio, delle dinamiche dei sistemi di trasporto e della gestione di un’impresa ferroviaria.

Trenord cerca operatori e tecnici della manutenzione

Prosegue la selezione di operatori e tecnici di manutenzione negli impianti Trenord. Le figure selezionate saranno incaricate di svolgere attività pratico-operative di manutenzione, smontaggio, installazione e verifica su impianti e apparecchiature che compongono i convogli nella flotta dell’azienda. Per partecipare alla selezione, si richiede ai candidati di essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo meccanico, meccatronico, elettronico, trasporti, o di qualifica professionale in questi settori. Sono inoltre richieste manualità, conoscenze dei principi del proprio ambito lavorativo – meccanica/pneumatica o elettrotecnica/elettronica – e un’esperienza pregressa di almeno due anni in mansioni attinenti a questi settori di attività. Capacità di lavoro in team, gestione dei conflitti e rispetto delle regole completano il profilo richiesto.