Oggi iniziano i saldi: al via lo shopping a prezzi ridotti, ma i commercianti non sono ottimisti

Per gli appassionati dello shopping oggi è il grande giorno: al via i saldi. A Monza e nel resto della Lombardia da oggi, venerdì 5 gennaio, inizieranno i saldi: un'occasione ghiotta per acquistare (a prezzo ridotto) quel capo di abbigliamento che non ci si è concessi per Natale.

Ma come saranno i saldi 2024 per i commercianti? "Le spese di Natale sono risultate in linea con il 2022 nonostante rincari, costi fissi e inflazione (seppur in discesa negli ultimi mesi) - ha spiegato Domenico Riga, presidente dell'Unione Commercianti per Monza e circondario - In generale lo scontrino medio natalizio si e’ attestato fra i 120 e i 150 euro. Al lordo dell’inflazione, la tredicesima di quest’anno per Milano, Monza Brianza e Lodi ha pesato per 4 miliardi e 337 milioni di euro (nel 2022 4 miliardi e 125 milioni, secondo i valori statistici correnti aggiornati)".

Consumi leggermente in calo e tredicesima per mutui, scuola e riparazioni

A influire sugli acquisti il tasso d’inflazione, che nel 2023 si è attestato, nel 2023, al 6,2% per i nostri territori con una ricaduta sui consumi, al netto dell’inflazione, del - 1,1% rispetto al 2022. Secondo i dati forniti ancora da Riga il 53% della tredicesima, 2.287 miliardi, è stato destinato a diverse spese, a partire da quelle incomprimibili (rate condominiali, mutui, rette scolastiche, premi assicurativi, ecc.), manutenzioni e riparazioni, o altre voci che riguardano il benessere della persona.

"Bene la ristorazione, che ha registrato una crescita a dicembre di ristoranti e bar pasticcerie (rispetto al 2022) - ha puntualizzato ancora Riga - Trend meno positivo invece nelle gastronomie, dove i consumi per Natale sono risultati in calo rispetto allo scorso anno. Non si è rinunciato, comunque, alla classica tavola natalizia completa, seppur con minor spesa. Spesa che ha variato fra i 120 e i 200 euro. Più sofferente è stata poi la regalistica aziendale dell’alimentare con un decremento fra il - 20 e - 25% rispetto al 2022 e una spesa media bassa che non ha superato i 25 euro. Il panettone artigianale in compenso si e’ confermato il re delle feste con vendite stabili rispetto al 2022". Carte regalo e abbonamenti a piattaforme streaming, infine, sono risultati i regali più acquistati online. Per quel che concerne le vendite durante il periodo dei saldi, i dati secondo l'Unione Commercianti lascerebbero dunque intuire dunque un andamento sufficientemente positivo: "Manteniamo un cauto ottimismo" ha concluso Riga.

Consigli per acquisti in sicurezza

Regione Lombardia, sulla pagina web dedicata, ha reso noti gli obblighi per i negozianti in tempo di saldi. "Ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso. L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto", viene chiarito.

"I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale e - conclude la 'guida' del Pirellone rivolta ai clienti e ai commercianti - se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato