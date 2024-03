È brianzola la catena di negozi più amata dai clienti (e per questo vince un premio)

A 30 anni dalla nascita del franchising con il nuovo nome e 60 anni dalla nascita dell’avventura imprenditoriale Kasanova vince il premio “Store Award 2023/2024”. La nota catena di negozi di casalinghi nata ad Arcore nel 1968 dalla grande passione della sua fondatrice Giannina Fontana, oggi è diventata un brand tra i più amati in Italia. Tanto da guadagnarsi il prestigioso riconoscimento. Nell’indagine retail “Store Award 2023/24” condotta da CX Store Research sulla competitività tra le insegne presenti in Italia, Kasanova - azienda leader nel settore casalinghi - grazie alla percentuale di gradimento ottenutasi è attestata sul gradino più alto del podio in virtù del suo conclamato rapporto qualità-prezzo.

La ricerca annuale (promossa da Amagi e da Promotion Magazine e realizzata da Norstat) si è svolta su un campione di 17.647 famiglie rappresentative dell’universo di 25 milioni e 700 mila famiglie residenti in Italia (campione che ha assicurato una granularità estremamente fine del dato in rapporto di 1 a 1400/1500 abitanti). Sono state rappresentate 20 regioni e 110 province e le informazioni raccolte attraverso questionari online hanno riguardato 190 insegne operanti nella grande distruzione organizzat e in catene specializzate: articoli casalinghi, pet store, drugstore, bazar, presentando in questo modo un panorama esteso del retail.

Come specificato da CX Research, “lo scopo della ricerca è di fare il punto sulla competitività tra le insegne presenti in Italia, mettendo in luce diversi aspetti che vengono rivelati dai clienti stessi attraverso il “goodwill”, cioè il proprio gradimento. Nell’indagine il “goodwill” è stato dunque analizzato per quanto attiene il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato dai clienti stessi e rivelato attraverso le domande: a parità di prezzi, offre una qualità superiore alle altre? A parità di qualità offerta, esibisce prezzi inferiori agli altri? Ha sia la qualità sia i prezzi migliori delle altre insegne? In base alle insegne da loro indicate ed effettivamente frequentate. Gli “award” sono stati quindi attribuiti all’insegna retail che ha riscosso il maggior numero di consensi e Kasanova ha così conseguito il primo posto grazie a una politica commerciale risultata premiante per competitività (e clientela soddisfatta), come testimoniato dai dati raccolti.

“‘Kasanova per te c’è sempre’ recita il nostro pay off e oltre al servizio al cliente, uno dei nostri primissimi obiettivi – commenta Maurizio Ghidelli, CEO di Kasanova -. Quando apriamo i negozi la mattina (e quando vendiamo sul sito web) curiamo da sempre il giusto rapporto qualità/prezzo. Il binomio vincente servizio al cliente - rapporto qualità/prezzo ci ha permesso di aggiudicarci anche questo importante riconoscimento. Ed è sempre un piacere ottenere successi che vedono premiati gli sforzi di un lavoro che proseguiamo ininterrottamente da trent'anni”.

Un grande e prestigioso risultato, soprattutto se si guarda indietro nel tempo. A quando aveva avviato la sua attività (la Fratelli Fontana) con una ventina di dipendenti e un fatturato di 10 miliardi di lire. Oggi Kasanova SpA cont in Italia oltre 855 punti vendita, di cui 611 in franchising.

Il fatturato 2023 è stato di 340 milioni di euro.