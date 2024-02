Un professionista del rischio. Il migliore d'Italia. Ed è monzese. Antonino Callaci, 45 anni, siciliano d'origine e monzese d'adozione, innamorato della città dove dal 2016 vive, è stato premiato Risk Manager of the Year dall’associazione nazionale ANRA.

Ma che cosa fa un Risk Manager? "E' un professionista che si occupa di aiutare la società, l'azienda o il Cda e i vertici nel creare un processo decisionale informato dei rischi sottostanti in azienda" spiega Antonino Callaci a MonzaToday, commentando il riconosimento arrivato alla fine del 2023. "Qualunque decisione venga assunta, dai livelli operativi o strategici, comporta l'assunzione di un certo quantitativo di rischi che si tratti dell'ideazione o della produzione di un nuovo prodotto, dell'espansione in nuovi mercati o di un cambiamento del ciclo produttivo e dell'accensione di mutui. Ogni decisione comporta dei rischi". E il risk manager deve conoscerli e preventivarli tutti, per permettere a chi assume decisioni in azienda o nella società di decidere in maniera informata.

"Il mio dipartimento cerca di analizzare profili di rischio e mettere sul tavolo di chi prende decisione il maggior numero di informazioni disponibili" spiega Callaci che dal 2018 è responsabile della struttura di Risk Management di Renantis, già Falck Renewables ed ex Acciaierie Falk che oggi si occupa di energie rinnovabili e coordina una squadra di cinque persone.

E adesso Antonino Callaci - Global Head of Risk Management, Renantis - è anche il Risk Manager dell'anno cioè un professionista che, come recita la menzione del premio, ha "saputo gestire con successo le problematiche del rischio in azienda, con una combinazione di capacità previsionali, resilienza, prevenzione e trasferimento del rischio. Con questo si riconosce ed evidenzia la combinazione di innovazione, best practice di gestione del rischio e capacità di prevedere i rischi e prevenire pericolosi effetti".

Nato a Palermo, cresciuto a Menfi, un piccolo paese in provincia di Agrigento, in Sicilia, Antonino Callaci, dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale a Pisa e seguito un master nello stesso ateneo specializzandosi in Finanza e controllo interno, è approdato a Milano e ha mosso i primi passi in un'attività di consulenza con una società americana. Una collaborazione durata otto anni e iniziata nel 2006 che poi si è interrotta per il nuovo percorso professionale in Renantis.

"Qui è iniziata la mia carriera in azienda e la mia crescita professionale: nel 2018 sono stato nominato responsabile della struttura di Risk Management che ancora presiedo ed è iniziato il mio percorso professionale anche a livello associativo nazionale" ha spiegato Callaci. A dicembre poi il prestigioso riconosimento da parte dell'associazioe di categoria che in Italia conta un migliaia di associati circa. "E' una soddisfazione quando ti premiamo i tuoi colleghi: i professionisti che a livello nazionale fanno il tuo stesso mestiere e il riconoscimento vale doppio" ha commentato Callaci.