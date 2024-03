A scuola in azienda, studenti in visita nella sede del colosso dell’alluminio in Brianza

Una lezione speciale, sul campo, in un'azienda e non sui banchi di scuola. Un gruppo di studenti del III anno dell'Istituto Tecnico di Desio ha visitato la Hydro Extrusion Italy di Ornago, azienda brianzola parte di Norsk Hydro, Gruppo norvegese leader nel settore dell'alluminio a basse emissioni di carbonio e delle energie rinnovabili, durante il "Tech-Tour", previsto all'interno della Giornata della Tecnologia, organizzato da Assolombarda. E’ stata organizzata una giornata presso lo stabilimento di Ornago per offrire agli studenti un'esperienza formativa e di contatto diretto con il mondo del lavoro. In particolare, gli studenti avranno l'opportunità di visitare l’innovativo impianto di estrusione in piena attività e il relativo Laboratorio dedicato ai controlli di qualità, che permetterà ai giovani ospiti di condurre alcuni test di durezza e trazione su alcuni campioni in alluminio.

“Hydro Extrusion Italy si distingue da sempre per la sua partecipazione attiva alla formazione dei giovani, alla quale contribuisce attraverso l’offerta di percorsi sviluppati in collaborazione con istituti tecnici superiori e Università, al fine di offrire una formazione teorica e un’esperienza pratica nel settore dell’alluminio” spiegano dall’azienda.

Il forte impegno di Hydro Extrusion Italy sui criteri Social dell'ESG si traduce concretamente nel progetto #NEXTGeneration, lanciato nel 2022. Il programma, spiegano, ha previsto l'inclusione di giovani studenti, neo diplomati e laureati all'interno dell'azienda, offrendo loro opportunità di stage al fine di mettere in pratica le conoscenze acquisite in un ambiente industriale. Per alcuni tirocinanti, il percorso di stage non si è rivelato fine a se stesso, bensì si è concluso con un inserimento a contratto in azienda, verificandosi così una effettiva continuità tra percorso formativo e lavorativo.