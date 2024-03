Maxi vincita da 72mila euro al Lotto in Brianza

Una quaterna da 72mila euro. La fortuna ha baciato la Brianza, con una maxi vincita al Lotto registrata a Seregno nell’ultima estrazione di Lotto e 10eLotto di martedì 5 marzo.

In Lombardia - come riporta l'agenzia Agimeg - sono state registrate sei vincite. La più alta è andata a Seregno, in provincia di Monza Brianza con 72.125 euro grazie a una quaterna sulla ruota di Palermo. Gli stessi identici numeri 18, 21, 23 e 83 sulla ruota di Palermo hanno regalato vincite a raffica, e così la stessa identica giocata reso felice (e più ricco) qualcuno anche Gallarate, in provincia di Varese con 62.500 euro e Como con 62.375 euro. Sempre al Lotto, doppietta a Valfurva (Sondrio) con due vincite identiche da 50.596 euro, stavolta sulla ruota di Milano in entrambi i casi con la cinquina 2, 3, 4, 5, 8. Al 10eLotto, infine, è Milano città a festeggiare con 20.000 euro frutto di 9 numeri indovinati su 10 in modalità frequente.