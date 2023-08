Simulatori di guida, street food, musica e auto. In occasione della Formula Uno arriva il Biassono Fuori Gp. Dopo la “revelation night” del 31 agosto si parte venerdì 1 settembre, nel tardo pomeriggio quando, come da programma. HeyDJ, emittente radiofonica web brianzola, farà scaldare i presenti in piazza con un DJ Sety, fino a portare il pubblico all’inaugurazione ufficiale, alle ore 21.

La musica, come tradizione, avrà un palco privilegiato nelle sere dell’evento con due autorevoli tributi: il primo a Zucchero (venerdì 1), il secondo ai Dire Straits (domenica 3). Il sabato, invece, il “Main Stage”, sarà tutto dedicato a band e artisti emergenti, tradizione del #biassonogp. Regalare un palco importante, in una piazza gremita, fa parte degli obiettivi della manifestazione. Ospiteremo quindi i FAKE come giovane band emergente (sabato 2). Frontline delle serate di musica live, saranno gli “SPEAKEASY”, “Ale Pinto” e “Ali”.

Tra gli eventi inseriti nel programma anche la presentazione, insieme all’autore Walter Consonni, del suo libro “Colloqui tra l’autodromo centenario e la sua gente” (sabato 2) presso il cort La grande novità dell’edizione 2023 sarà la conformazione della manifestazione che interesserà Largo Pontida, Piazza Italia, il Municipio e i suoi Giardini, il Museo Civico e parte del centro storico. Il palco principale sarà in Largo Pontida, insieme alla SymDrivers Zone dove sono installati 3 simulatori professionali per bambini e adulti su cui sfidarsi ad ogni ora, banchi di streetfood, esposizioni di auto e sponsor. Piazza Italia sarà dedicata alla buona cucina, ai giochi, agli intrattenimenti e corsi di danza, fitness, showcooking, una pista di F1 elettriche per bambini, una palestra di roccia e molto altro, per passare sempre momenti divertenti. Attesa anche per il tradizionale Premio Michele Alboreto all’atleta modello (sabato 2) e il Premio Fabrizio Pirovano (venerdì 1) a cura del MotoClub Biassono. Nel centro storico, salotto cittadino, rimarranno esposte, dopo la parata, le auto d’epoca dei soci Monza Auto Moto Storiche il venerdì, e auto tuning e moto il sabato, interessando anche tutto il distretto #biassonogp. Saranno anche presenti due simulatori di guida in Centro Storico, che faranno da contorno ai negozi aperti fino a tardi, promozioni e gadget presso i “Punti Selezionati #biassonogp”.

Biassono si prepara a una invasione di colori, motori e musica.