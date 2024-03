Campo di tulipani in Brianza

Orario non disponibile

Quando Dal 23/03/2024 al Fine fioritura Orario non disponibile

Sabato 23 marzo apre il campo di tulipani Shirin a Ornago. Insieme a narcisi, iris, giacinti e allium ci saranno 200mila tulipani che coloreranno un angolo di Brianza con un'esplosione di sfumature e di natura che promette uno spettacolo tutto primaverile. Qui le sorelle Elmina e Carolina Brambilla hanno dato vita al progetto di riempire di colore e bellezza il terreno di famiglia dopo il periodo del lockdown. Un'idea che ha portato i tulipani in primavera, il labirinto di girasoli in estate e il campo di zucche in autunno, tutti eventi che hanno richiamato migliaia di persone. E proprio le titolari hanno annunciato l'attesa data di apertura.

Le informazioni

Il campo è aperto dalle 9.30 alle 19.30 tutti i giorni, a partire dal 23 marzo. Il costo del biglietto è di 5 euro e nella tariffa sono compresi 2 tulipani da raccogliere e portare a casa, ogni tulipano aggiuntivo ha un costo di 1,50 euro. Sono previsti diversi laboratori.