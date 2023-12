Capodanno (gratis) a teatro con il cabaret a Seveso

Anche quest’anno la Città di Seveso organizza il Gran Veglione di Capodanno. L’appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato domenica 31 dicembre presso il CineTeatro Politeama di Via Galimberti 16 con uno spettacolo di cabaret, comicità e magia rivolto gratuitamente (fino a esaurimento posti) a tutta la cittadinanza. Le porte del Politeama apriranno alle 20.15, lo spettacolo inizierà alle 21.00.

Al termine tutti i partecipanti sono invitati a recarsi nella vicina piazza Cardinal Confalonieri per dare il benvenuto al nuovo anno.

Tre gli ospiti che si alterneranno sul palco del Politeama: Urbano Moffa, monologhista e caratterista, dal 1993 è anche apprezzato attore di teatro. Ha partecipato a numerose trasmissioni tv sulle reti Rai e Mediaset. Ha anche fatto parte del Laboratorio Zelig. Viviana Porro, attrice, imitatrice e cantante di Torino. Ha lavorato in radio, tv (anche al fianco della Gialappa’s) e a teatro. Ale Bellotto, illusionista, ha iniziato a studiare arti magiche nel 2011. Da allora si è esibito con i suoi spettacoli di magia in tutta Italia e in Europa.

"Anche quest’anno come Amministrazione abbiamo voluto riproporre il recente format, dove sul palco del Politeama di Seveso si sono alternati cabarettisti e magical performer. È sempre per noi un piacere poter proporre gratuitamente questo spettacolo ai nostri cittadini che apprezzano molto il tipo di proposta e rispondono sempre in massa riempiendo la sala. Quest’anno come Ufficio Cultura abbiamo organizzato molti eventi di alto contenuto, per conoscere e riflettere, il 31 dicembre invece sarà, come giusto che sia, una serata molto più leggera e simpatica, all’insegna del divertimento. Ringraziando Gelsia per il contributo ricevuto a sostegno delle varie iniziative natalizie, aspetto tutti per vivere insieme questo spettacolo che, per chi lo vorrà, proseguirà poi in Piazza Cardinal Confalonieri per il tradizionale scambio di auguri al villaggio di Natale allestito dalla Pro Loco" commenta l’assessore alla cultura Michele Zuliani.