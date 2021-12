Cosa fare a Capodanno a Monza

Spettacoli a teatro o pattini sul ghiaccio per salutare l'arrivo del 2022. A Monza doppio spettacolo teatrale e apertura straordinaria della pista sul ghiaccio per la serata di venerdì 31 dicembre.

Spettacolo al Manzoni

L'ultimo dell'anno a teatro. La sera del 31 dicembre al teatro Manzoni va in scena lo spettacolo "Mogol racconta Mogol" alle 21.30. Nel rispetto dell'attuale normativa anti-covidnon sarà allestito il buffet e il brindisi a fine spettacolo.

Una narrazione appassionata del più grande poeta della canzone italiana, Mogol, unita all’interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e non solo, eseguite da Monia Angeli alla voce, Mauro Gubbiotti al pianoforte e Riccardo Cesari alla chitarra. Sarà una serata di racconti e tanta musica. Lo spettacolo unisce le canzoni non solo dello storico sodalizio fra Lucio Battisti e Mogol, ma anche i tanti brani scritti per altri interpreti come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi, Dalla. Nel repertorio brani quali Mi ritorni in mente , oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali Anche per te, La canzone del sole, Fiori rosa, fiori di pesco, 29 settembre, Emozioni, Mi ritorni in mente, Pensieri e parole, Un Amico in più, Vita, Oro, L’emozione non ha voce e tante altre. Mogol racconterà aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana.

A teatro al Binario 7

Appuntamento alle 21.30 al teatro Binario 7 di Monza con Breaking bread. Stefano Chiodaroli è l’attore che presta corpo e fiato (tanto) al personaggio televisivo del Panettiere, ma le maschere in teatro servono per svelare e non per nascondere. È solo la punta di un iceberg: Breaking bread è la storia di un uomo che gira le tavole dei palcoscenici italiani per raccontare un piccolo segreto, promuovere un'azione umanitaria, coinvolgere le persone a decidere a maggioranza su temi su cui lui sembra indeciso. Con il suo corpo e con la potenza delle sue parole può innescare veri e propri attimi di psicomagia: il Fornaio Chiodaroli non manca ed è un ingombrante e irriverente demone a cui Stefano deve tutto, ma ci sono altri personaggi come Ornello e il mago Abat Jour. Un monologo fitto li tiene tutti legati, uno stand up nato quando ancora non era la moda del momento. Anche il pubblico è coinvolto e nessuno è tranquillo, nessuno sa qual è la prossima gag che sta per accadere.

Alle 22.30 invece va in scena "L'opinione di Madame Popova". Il racconto di una donna che decide di non sposarsi nel giorno stesso del suo secondo matrimonio, mentre ricorda il primo e i motivi che lo hanno fatto finire.? Inizia a riflettere sulle sue opinioni, sulla enorme quantità di opinioni che tutti abbiamo e si chiede: si possono mettere completamente a nudo le opinioni sulla mercificazione del corpo femminile, la vecchiaia, i gattini e parlare coi cani, sul matrimonio e la morte? Soffri di opinionismo cronico? Entra a far parte di gruppi di auto aiuto per opinionisti compulsivi! Va bene avere opinione su tutto? Va bene se non ho opinioni? ? Va bene se dopo decine di notizie di femminicidi sei contenta che una donna abbia ucciso il marito con il mattarello? Stabilito che possono non piacerti i preti, dio, i cani, gli emigranti, persino la nutella, va bene se non ti piacciono i bambini? ? Va bene se ti piacciono i film che finiscono bene? Va bene se siamo sessiste tra noi? Va bene se la pubblicità ci rende incontinenti, acide, pazze a causa dei dolori mestruali? Va bene se sono terrona? Quando l'opinione dovesse mancare a me in prima persona arriva Siri e io le chiedo, dimmi tu, che sei femmina anche tu, e sembri perfetta nel tuo saper sempre cosa dire, anche quando dici “non credo di aver capito” o “non so come rispondere”. ?

Siamo perfette, ma saremmo più perfette se… Uno sguardo decisamente ironico, un monologo comico in stile “stand up”.

Capodanno sul ghiaccio

Per il momento è confermato anche l'appuntamento con il Capodanno sul ghiaccio a Monza. Tra le iniziative del cartellone di appuntamenti organizzati in città per il periodo natalizio di Christmas Monza c'è l'apertura straordinaria fino alle due di notte della pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio è stata allestita in piazza Trento e Trieste: il 31 dicembre il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00, mentre il 1° gennaio aprirà alle 15 e chiuderà alle 23. L’ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 6.