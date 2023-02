Trenino gratuito, maschere e bancarelle: carnevale a Brugherio

Un trenino gratuito per le vie della città, la sfilata dei carri, maschere, coriandoli e bancarelle. A Brugherio è tempo di carnevale ed è in arrivo una due giorni di festa in piazza Roma. Sabato 18 e domenica 19 febbraio quindi, in piazza Roma con inizio alle ore 9 sarà possibile trovare le bancarelle di vendita dei prodotti regionali con gli immancabili dolci della tradizione carnevalesca e le frittelle che, insieme alle maschere, rendono l'atmosfera del carnevale una gioia per la gola oltre che per gli occhi.



Ma le iniziative non finiscono qui e infatti, accanto alle specialità gastronomiche, verrà allestito anche il mercatino degli Hobbisti, con tante bancarelle per tutti. Ad accompagnare gli stands quest'anno è prevista anche la presenza del trenino itinerante che, sia sabato che domenica, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, girerà per le vie cittadine, accompagnato dalla musica allegra del carnevale. Sempre sia sabato che domenica pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00, la piazza diventerà la casa delle Mascotte Walt Disney, arrivate in città per salutare e rallegrare le mascherine che vorranno fargli compagnia in questi due pomeriggi di festa.