Torna il carnevale di Cantù con i carri più grandi della Lombardia: il programma

Torna lo storico carnevale di Cantù, arrivato quest'anno (2024) all'edizione numero 98. L'organizzazione - l'Associazione Carnevale Canturino - ha già reso noto il programma e i dettagli della manifestazione che si svolgerà in tre giornate e vedrà la partecipazione di sette "squadre" di carristi e di altre associazioni e gruppi esterni che parteciperanno alle sfilate.

Le tre sfilate

Il carnevale di Cantù si svolgerà nelle tre giornate di domenica 4 febbraio (prima sfilata), domenica 11 febbraio (seconda sfilata) e sabato 17 febbraio (gran sfilata con premiazione e proclamazione del carro vincitore). In tutte e tre le date la giornata si svolgerà nel seguente modo: ore 13.30 apertura ingressi, ore 14 inizio spettacolo, ore 14.30 inizio sfilata.

I carri

Otto le squadre di carristi che sfileranno per il centro cittadino di Cantù. Qui di seguito il nome di ciascun gruppo e il titolo del proprio carro in gara (oltre a Truciolo, la maschera ufficiale del carnevale canturino):

- Amici di Fecchio - Trasportiamo sogni

- Il Coriandolo - Pescati!

- Lisandrin - Benvenuta Catastrofe

- Buscait - Che barba…rie

- Bentransema - Barcollo ma non mollo……se mollo crollo!!

- Baloss - Non leggo, non ascolto, non mi informo, ma commento

- La Maschera - Il ruggito della Maschera, i nostri 50 anni

Circuito, ingressi

Le sfilate si snoderanno attraverso il seguente percorso: piazza Volontari della Libertà, via Damiani, corso Unità d’Italia, via Manara, via Carcano. Le entrate sono disposte su ogni strada di accesso al circuito: via Milano, Corso Unità d’Italia, via Armando Diaz, via Carcano.

Biglietti: i prezzi e come acquistarli

I biglietti in prevendita ordinari (ordinari e ridotti) sono disponibili dal martedì precedente la singola sfilata e possono essere acquistati sul sito liveticket.it. In caso di rinvio di una sfilata a causa di maltempo, i biglietti acquistati in prevendita saranno validi anche per la data successiva. Eventuali richieste di rimborso saranno prese in considerazione solo se inviate entro le ore 12 del venerdì precedente il giorno della sfilata. Il rimborso sarà pari all'importo netto del biglietto, escludendo i diritti di prevendita applicati. I biglietti sono disponibili anche presso i seguenti punti vendita liveticket di Cantù: Il Pozzo (piazza Sirtori) e Caffè Fiume (piazza Piave, 4).

Per i gruppi composti da 25 persone o più, è possibile ottenere biglietti ridotti al costo di 5 euro. È necessario effettuare una prenotazione anticipata inviando una e-mail a info@carnevalecanturino.it. Gli spettatori diversamente abili con una certificazione superiore al 60% possono acquistare biglietti ridotti al costo di 5 euro. Anche in questo caso, è necessaria una prenotazione anticipata inviando una e-mail a info@carnevalecanturino.it entro il mercoledì precedente la sfilata.

Parcheggi

Intorno al circuito chiuso, sono disponibili diverse opzioni di parcheggio, ognuna con caratteristiche specifiche per rispondere alle esigenze degli utenti. La via Murazzo, 18, offre un parcheggio ampio con numerosi posti auto a disposizione. Per coloro che necessitano di accesso agevolato, la via G. Carcano fino a via F. Cavallotti fornisce uno spazio riservato esclusivamente ai soli disabili, così come la zona di via Roma ang. via Cavour. Piazza Guglielmo Marconi, via Kennedy, 2, via Giulio Cesare, 5, via F. Andina, via Ariberto da Intimiano, 11, via Unione, 18, via Brighi, 13 (anche per camper, sebbene il parcheggio non sia attrezzato), via Vittorio Veneto e via C. Colombo 22 rappresentano ulteriori alternative strategiche per agevolare l'accesso e la sosta nei pressi del circuito.