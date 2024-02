Clown, maschere e spettacoli: Carnevale a Lissone

E’ tempo di Carnevale anche a Lissone con spettacoli e attività in programma per sabato 17 febbraio con una varietà di spettacoli di clowneria e giocoleria che entusiasmeranno grandi e piccini. Il momento clou della giornata sarà rappresentato dallo spettacolo "Il Circo di Carnevale: Nina e gli Altri", che si svolgerà in due differenti location della città. Alle ore 10.30, Piazza IV Novembre sarà il palcoscenico principale, mentre alle ore 15.30, saranno Piazza Libertà e via Loreto ad ospitare i talentuosi artisti circensi.

Comici personaggi invaderanno lo spazio scenico con un carretto pieno di sorprese, improvvisando un circo molto “strampalato” e coinvolgendo il pubblico con gag, scherzi, acrobazie, giocolerie e buffe situazioni. Dalle 15 alle 18, in Piazza Libertà, appuntamento con il Laboratorio delle maschere: questo laboratorio è prevalentemente rivolto a bambini, anche se risulta molto apprezzato dagli adulti che potranno scoprire, grazie al coinvolgimento dell’animatore, come realizzare simpatiche maschere di Carnevale. In caso di maltempo, l'intera manifestazione sarà rinviata al pomeriggio di domenica 18 febbraio.