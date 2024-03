Parete di arrampicata, percorsi per bambini, mezzi esposti e salamelle: festa in caserma a Lissone

L'Associazione Amici dei Pompieri di Lissone organizza domenica 24 marzo, dalle 10 alle 17.30, presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Lissone, in via Martiri della Libertà 77, una giornata aperta al pubblico con esposizione dei mezzi e un percorso per bambini con parete di arrampicata. Saranno inoltre disponibili salamelle, patatine e frittelle.

In caso di maltempo, l'evento verrà rinviato al 7 aprile.