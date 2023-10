Mercatini, gonfiabili e laboratori per bambini. Castagnata in piazza a Lissone sabato 21 e domenica 22 ottobre. L'evento, organizzato dagli Alpini, è in programma in piazza Libertà. Sarà disponibile anche un servizio cucina tra cui, tra le pietanze proposte si potrà assaggiare, la cassoeula e il brasato.