Cena in barca al chiaro di luna a 20 minuti da Monza per San Valentino

Una cena in barca, al chiaro di luna, su un ristorante su una barca che attraversa il fiume. Un'idea per una serata speciale che arriva dalla Pro Loco di Trezzo sull'Adda che, in collaborazione con il ristorante galleggiante Corbara, ha organizzato dal cena in barca e la visita degli innamorati al castello.

PROPOSTA 1 - barca Romulus + visita Castello e brindisi degli innamorati

Dalle 19.15

Per una cena unica a lume di candela, cullati dalle acque del fiume Adda, su una barca accogliente e riscaldata, seguita da una visita sugli amori della famiglia Visconti al Castello, con brindisi degli innamorati sulla cima della Torre.



Esperienza adatta a sole coppie (tutte le coppie purchè felici, specificano gli organizzatori ma senza bambini).



Ritrovo al Castello alle 19.15 e imbarco accompagnati dalla guida alle 19.30. Il menù prevede Bruschetta dell'amore con ragù di pesce e stracciatella pugliese, stratificazione al nero di seppia, gamberi, pomodoro datterino, e petali di rosa, salmone in guazzetto leggero e polenta e mousse fondente nero, gocce di fragola e caramello salato. Bottiglia di vino ogni due persone acqua e caffè

Segue visita guidata degli innamorati al Castello...Il costo è di 52 euro a persona cena e navigazione sul fiume ( coperto incluso , bevande escluse ) + visita guidata degli innamorati. La prenotazione è obbligatoria acquistando il biglietto acconto di 15€, saldo sulla barca la sera stessa.

PROPOSTA 2 - Barca Corbara + Visita Castello e Brindisi degli innamorati

Dalle 20.00

Per una cena unica a lume di candela, cullati dalle acque del fiume Adda, su una barca accogliente e riscaldata, seguita da una visita sugli amori della famiglia Visconti al Castello, con brindisi degli innamorati sulla cima della Torre.



Esperienza adatta a sole coppie.

Ritrovo al Castello alle 20.00 e imbarco accompagnati dalla guida alle 20.15 Entrè di benvenuto

Perla di SCIUR con riduzione ai frutti di bosco, Cruditè di gamberone con tonno flanbè, Riso carnaroli alle fragole e cioccolato bianco con rosa di Magatello e mousse al cioccolato fondente, peperoncino e lamponi, acqua e caffè - vini esclusi

Segue visita guidata degli innamorati al Castello. Il costo è di 55 euro a persona per cena e navigazione sul fiume ( coperto incluso , bevande escluse ) + visita guidata degli innamorati.



La prenotazione è obbligatoria acquistando il biglietto ACCONTO di 15€, saldo sulla barca la sera stessa.

