Cena al buio a Monza

Una cena al buio. E' l'iniziativa che venerdì 3 marzo andrà in scena a Monza, presso il centro civico Liberthub.

L'evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Polisportiva Freemoving nel Salone Crespi, è stato promosso per sensibilizzare sulla disabilità visiva. Per info e prenotazioni chiamare 039 940 5700 o scrivere a info@liberthub.it.

Una cena per riscoprire il valore della luce che prenderà il via alle 20. La serata avrà un costo di 30 euro di cui 10 saranno devoluti a Freemoving, una polisportiva per persone con disabilità visiva.