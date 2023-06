Un concerto a lume di candela alla Reggia di Monza

Un tributo a Ennio Morricone al lume di candele, nella suggestiva cornice della Reggia di Monza.

In Villa Reale arriva il Candlelight con la "magia di un'esperienza musicale dal vivo e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato".

Due le date annunciate dagli organizzatori: venerdì 28 luglio e venerdì 18 agosto alle 20.30 e 22.30.

Nei giardini della Reggia di Monza sarà possibile ascoltare le più famose colonne sonore di Ennio Morricone alla luce confortante delle candele.

Nel programma provvisorio dei brani l'organizzatore ha segnalato: Ecstasy of Gold, Pirati dei Caribi, Gabriel's oboe, Super Mario, Amapola, El tango de Roxanne, Cinema Paradiso, C'era una volta il west, La Vita è bella (Buongiorno Principessa), Il signore degli anelli, This Land (Il re Leone), Il Padrino Game of Thrones.