"Un piano per la città", concerti alla Reggia di Monza

S’inaugura mercoledì 4 ottobre alle ore 19, al Salone delle Feste di Villa Reale a Monza, la seconda edizione della esclusiva rassegna di concerti Un piano per la città curata dall’Associazione Musicale Rina Sala Gallo, già promotrice del Concorso Internazionale biennale Rina Sala Gallo che si è svolto nel 2022.

Dopo il successo della prima edizione dedicata al talento femminile - erano state ospiti artiste quali Laura Marzadori, primo violino della Filarmonica della Scala, Chiara Opalio, Costanza Principe, Ludovica Rana e Maddalena Giacopuzzi - il ciclo di appuntamenti 2023, realizzato con il patrocinio del Comune di Monza e della Reggia di Monza, si intitola Out of Doors, viandanti di ieri, viandanti di oggi e presenta un percorso lungo tutta la storia musicale per raccontare il rapporto della musica con il viaggio, fisico e immaginario, di artisti e compositori, ma soprattutto di menti libere e aperte alla scoperta. Con lo stesso spirito il pubblico potrà assistere a quattro straordinari concerti: l’apertura è affidata al Quartetto Werther, uno dei più brillanti quartetti italiani, vincitore del Premio Abbiati della critica del 2020 e oggi tra le formazioni più richieste sui palcoscenici internazionali. Mercoledì 4 ottobre i quattro giovani musicisti eseguono il Quartetto con pianoforte di Richard Strauss e il Quartetto con pianoforte n. 1 di Johannes Brahms. Il ciclo prosegue mercoledì 11 ottobre alle 19 con il concerto del soprano Carolina Lopez Moreno in duo con la pianista Young Sun Choi, vincitrice del Primo Premio al Concorso Sala Gallo 2023. Il soprano boliviano-albanese Carolina López Moreno, nata e cresciuta in Germania, è un'artista versatile e pluripremiata. Ha tenuto recital in sedi prestigiose come la Carnegie Hall, il Metropolitan Club e la Philharmonie di Berlino. Acclamata questa estate nella Butterfly-capolavoro di Pizzi a Torre del Lago Carolina Lopez Moreno è protagonista a Monza di un recital che dai lieder di Schubert, passando dalla Wanderer per pianoforte, ci porta fino a Debussy, Grieg, Korngold, Barber mostrando la straordinaria tecnica e la superba voce di una delle migliori interpreti del momento, accompagnata dalla pianista vincitrice dell’ultima edizione del concorso promosso dall’Associazione Musicale Sala Gallo che le ha aperto le porte di una sfavillante carriera di pianista. Gran finale alla Villa Reale mercoledì 25 ottobre sempre alle 19 con i Percussionisti della Scala. Gianni Arfacchia, Francesco Muraca, Gerardo Capaldo, Elio Marchesini, musicisti del Piermarini, arrivano alla Villa Reale con un programma coinvolgente e suggestivo per strumenti a percussione che include musiche di Alice Gomez, Marc Mellits, Austin Franklin, Chick Corea, Friedman/Samuels per una serata tra classica, contemporanea e Jazz dalla forza ritmica e propulsiva, qualità con cui l’ensemble è solito stupire il pubblico dei suoi concerti. Accanto ai concerti a Villa Reale una serie di appuntamenti per la città fa da corollario al cartellone principale. Mercoledì 18 ottobre il Concerto itinerante degli Studenti del Liceo Zucchi nei saloni della Villa Reale dedicati alla Biennale porta alla ribalta i giovani talenti dell’istituto di alta formazione musicale monzese in collaborazione con la Biennale di Monza. Il 16 ottobre al Liceo Zucchi si terranno inoltre la Conferenza-concerto di Ivan Baši?, Secondo Premio al Concorso Sala Gallo 2022, che terrà nei giorni successivi (17-18 ottobre) una Masterclass di Pianoforte con gli studenti delle classi del Liceo.

Il 5 ottobre il Quartetto Werther si esibisce anche per gli ospiti del Paese ritrovato, il primo villaggio in Italia dedicato alla cura di persone con forme di demenza e affette dalla sindrome di Alzheimer. Ivan Basic terrà ancora un concerto allo Sporting Club di Monza il 19 ottobre portando così a 8 il totale degli appuntamenti in programma per la rassegna in programma dal 4 al 25 ottobre.

Ingresso libero con donazione volontaria all’Associazione Musicale Rina Sala Gallo, da effettuarsi in loco o tramite il sito della Fondazione di Monza e Brianza per sostenere questo progetto: Donazione Fondazione Monza e Brianza - progetto "Un piano per la città 2023" https://www.fondazionemonzabrianza.org/progetti/un-piano-per-la-citta-2023-out-of-doors/

Un piano per la città è un progetto dell’Associazione Musicale “Rina Sala Gallo”, con la curatela artistica di Marco Ferullo e la direzione organizzativa di Alessandro Tommasi, realizzato con il patrocinio del Comune di Monza e il supporto della Reggia di Monza, con il contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Acinque, Fondazione di Monza e Brianza, Assolombarda, e la collaborazione di Liceo Classico e Musicale B. Zucchi, La Meridiana-Il Paese Ritrovato, Musicamorfosi e Biennale Monza.