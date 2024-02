Concerto a lume di candela a Monza

Un concerto d'arpa a lume di candela. A Monza nella sala dell'ex chiesa della Maddalena in centro città arriva il candlelight.

"La magia della musica prenderà vita in questo luogo. La nostra talentuosa arpista suonerà illuminata da centinaia di candele creando un concerto dal vivo unico e coinvolgente" annunciano da Lombardia Segreta, organizzatore dell'evento.

All'arpa ci sarà Michela La Fauci che eseguirà le più belle arie, canzoni e brani musicali del repertorio classico e leggero più famoso: non mancheranno le più belle colonne sonore e le più belle melodie create dai grandi musicisti di sempre.

L'appuntamento è per sabato 17 febbraio con un doppio concerto: dalle ore 17:30 alle 18:30 e dalle ore 19:30 alle 20:30 presso la Sala Maddalena in via Santa Maddalena, 7.

Il prezzo del biglietto intero è di 20 euro, prenotazione obbligatoria: www.lombardiasegreta.com/eventi.