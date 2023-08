Voci e pianoforte del Teatro alla Scala nel cortile della Reggia di Monza

Voci e pianoforte del Teatro alla Scala di Milano in "Classicheggiando". Andrea Semeraro - Tenore Giorgio Tiboni - Tenore Luca Di Gioia - Tenore Michele Mauro - Tenore Sandro Chiri - Basso Jader Costa - Pianoforte porteranno l’esperienza artistica quotidiana in uno dei Teatri più famosi al mondo fino a Monza, in un concerto per la rassegna estiva del teatro Manzoni di Monza in programma mercoledì 30 agosto alle 20 presso il cortile del liceo Nanni Valentini davanti alla Villa Reale di Monza.

"Grandi sinfonie, intermezzi operistici e suggestive pagine tratte da famosissime opere saranno affiancate da composizioni di autori classici, romantici e moderni. Un vero e proprio concerto di musica classica vocale, accompagnato dal pianoforte dell’orchestra del Teatro alla Scala".

Biglietti € 10 - Ingresso limitato 150 posti

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso Capitol Anteo spazioCinema in via Pennati 10 a Monza

Biglietti acquistabili online su AriAnteo Villa Reale oppure presso la biglietteria dell’AriAnteo a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.