Un tuffo in piscina, il cinema (gratis) sotto le stelle e non solo: cosa fare a Ferragosto a Monza

Un tuffo in piscina, una passeggiata nel parco e una visita alle mostre allestite in Villa Reale o ancora una serata dedicat al cinema con una proiezione gratuita. Per chi resta a Monza a Ferragosto ecco alcune delle propiste in città.

La villa reale e le mostre

La Reggia di Monza è aperta per le visite il 14 e 15 agosto dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30. Aperte anche le due esposizioni in corso: al Belvedere ‘I Love Lego’ e all’Orangerie ‘Banksy. Painting Walls'.

Il cinema gratis sotto le stelle

Per la "Cinema sotto le stelle" alle 21.00 è prevista la proiezione del film, Scordato, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In piscina

La piscina di Triante, in via Pitagora, è aperta dalle 10.00 alle 20.00.

Info utili

Saranno aperte le »farmacie Dottor Max in corso Milano 31 e La Nuova Garibaldi in piazza Garibaldi 5/a. E' sospeso il servizio delle linee bus di NET e Autoguidovie. Le linee di Autoguidovie il 14 agosto effettuano il servizio festivo. I Musei civici di via Teodolinda sono chiusi. Il mercato cittadino del martedì non si svolgerà. I cimiteri cittadini saranno aperti fino alle ore 13.00 ma non sarà possibile entrare in auto.