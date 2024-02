Di santi, cappelli e un antico castello: visita guidata al quartiere San Gerardo

Compatrono di Monza, San Gerardo dà il nome a un intero quartiere ricco di storia e storie. L’itinerario partirà dalla chiesa di San Gerardo al Corpo, dove è custodita la reliquia del Santo, per poi continuare tra le vie prossime al fiume Lambro passando dai floreali palazzi liberty di via Lecco, la Porta de' Gradi e iresti del Castello Visconteo, fino all’Oasi San Gerardino tra gli affreschi della bottega di Bernardino Luini.



Un percorso che a partire dal patrimonio culturale disseminato lungo le vie, consentirà di scoprire la storia nascosta dietro a frammenti scultorei o resti architettonici, per poter ricostruire l’aspetto di alcuni angoli di città nelle epoche passate.





INFORMAZIONI PRATICHE

Domenica 18 febbraio 2024, inizio visita ore 14:30.

Ritrovo 15' prima presso la chiesa di San Gerardo al Corpo, via San Gerardo 4, Monza.

Durata: 2 ore circa.

Costo a persona: € 10,00 intero; € 5,00 ridotto da 4 a 12 anni (incluso microfonaggio). PREZZO SPECIALE con il contributo di Comune di Monza.

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Accesso a persone con disabilità: PARZIALE.



PRENOTAZIONI



Link: https://www.artuassociazione.org/it/cosa-visitare/quartiere-san-gerardo-di-santi-cappelli-e-un-antico-castello