Eco festival a Brugherio

Una giornata dedicata all’ambiente. A Brugherio domenica 7 aprile arriva l'Eco festival. Dalle 11:00 alle 20:00 in piazza Roma.

Plastic Free, l'associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in collaborazione con il Comune di Brugherio presenta: "Eco Festival", una giornata dedicata all’ambiente e alla cura del nostro pianeta, dove verranno trattati i temi più caldi che colpiscono il pianeta dove viviamo, quali l’inquinamento, la plastica, il riciclo, l’economia circolare, la riduzione degli sprechi e molto altro.

Durante la giornata sono in programma attività creative per i più piccoli, per insegnare loro l’importanza del rispetto dell’ambiente e divertirsi allo stesso tempo. Per i più grandi invece sono previste iniziative che offrono spunti di riflessione sui comportamenti sostenibili che si possono mettere in atto nel quotidiano. L'iniziativa vede il coinvolgimento di diverse realtà locali che propongono prodotti privi di plastica, prodotti alimentari sostenibili. Sarà anche allestita un’area con street food e gastronomia sostenibile.