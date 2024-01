Falò della Giubiana e risotto alla luganega

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Giussano

Il corteo per le strade del paese per rinnovare la tradizione, il falò della Giubiana, la leggendaria strega, e poi il risotto alla luganega. Una serata di tradizione e gusto quella in programma domenica 21 gennaio a Giussano, organizzata dalla Proloco.

A partire dalle 18 per le strade della cittadina sfilerà il corteo che giungerà poi al parco Nicholas Green dove si darà fuoco alla Giubiana con il tradizionale falò. A seguire risotto alla luganega preparato dal gruppo Alpini Giussano. "Bimbi venite con coperchi, pentole, campanacci, ecc. per fare tanto rumore e dire addio alla Giubiana" invitano gli organizzatori.