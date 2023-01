Prezzo non disponibile

Falò di Sant'Antonio e risottata a Seveso. L'appuntamento è per martedì 17 gennaio presso l'Oratorio San Paolo VI in viale Vittorio Veneto 21. A organizzare l'evento è stata la comunità pastorale San Pietro da Verona. Il fuoco verrà acceso alle 21 ma prima del falò presso l'oratorio è stata organizzata la tradizionale risottata a partire dalle 19.30. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione.