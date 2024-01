Danza di fiamme e scintille in piazza in Brianza

Un falò simbolico per celebrare la tradizione di Sant'Antonio. Nel rispetto dell'ambiente.

A Villasanta torna l'appuntamento con il falò simbolico di Sant'Antonio della Casa dei Popoli: il 17 gennaio, animazione per bambini, performance artistiche e merenda calda per tutti. E' in programma una danza di fiamme e scintille per celebrare la magia del fuoco. Gli appuntamenti si terranno in piazza Martiri della Libertà.