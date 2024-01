Ritorna anche quest’anno il tradizionale e attesissimo appuntamento con il Falò di Sant’Antonio a Usmate Velate.

L’accensione del Falò è in programma alle 20.30 di mercoledì 17 gennaio nella location dell’Oratorio di Velate: qui, in totale sicurezza, si rinnoverà la tradizione che in passato aveva lo scopo di purificare il terreno dalle scorie del raccolto precedente così da essere di buon auspicio per l'anno appena iniziato. Ad accogliere bambini e adulti, ci saranno a partire dalle ore 19 gli stand gastronomici con sfiziosità dolci e salate: frittelle, salamelle, hamburger, tortelli, trippa, vin brulè, thé e cioccolata calda saranno preparati grazie all’impegno dei volontari dell’Oratorio di Usmate e di Velate, di Mato Grosso, del Gruppo Alpini, di ATL, degli Amici della Corrada e del Comitato della solidarietà.

Solo in caso di maltempo, il falò è rinviato a sabato 20 gennaio sempre alle ore 20.30, con apertura degli stand gastronomici prevista per le ore 19. Come sempre, tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza. Destinatari del ricavato saranno le attività dell’Associazione Volontari del Trasporto e i progetti in favore dei nuclei familiari in difficoltà curati da Caritas Usmate Velate. Sarà inoltre possibile effettuare una donazione sabato 20 e domenica 21 gennaio, negli orari delle Messe prefestive e festive, presso la Chiesa di Santa Margherita a Usmate e la Chiesa di Santa Maria Assunta a Velate.