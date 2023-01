Frittelle, street food e falò

Ritorna a Usmate il tradizionale e attesissimo appuntamento con il Falò di Sant’Antonio. L’appuntamento, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Usmate Velate in collaborazione con la Consulta Cultura, gli Oratori del territorio e l’impegno di tante associazioni locali, è in programma per martedì 17 gennaio alle 20.30 all’Oratorio di Velate, in via Brina. In caso di maltempo, il falò è rinviato a sabato 21 gennaio sempre alle ore 20.30.

Ad accogliere bambini e adulti, ci saranno gli stand gastronomici con sfiziosità dolci e salate: frittelle, salamelle, hamburger, tortelli, trippa, vin brulè, thé e cioccolata calda saranno preparati grazie all’impegno dei volontari dell’Oratorio di Usmate e di Velate, di Mato Grosso, del Gruppo Alpini, di ATL, degli Amici della Corrada e del Comitato della solidarietà. Come sempre, tutto il ricavato sarà devoluto a progetti in favore dei nuclei familiari in difficoltà. Sarà possibile effettuare una donazione sabato 14 e domenica 15 gennaio, negli orari delle Messe prefestive e festive, presso la Chiesa di Santa Margherita a Usmate e la Chiesa di Santa Maria Assunta a Velate.