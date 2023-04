Un lungo weekend dedicato alla birra. Da venerdì 28 a domenica 30 aprile a Vimercate, in piazza Roma, sbarca la festa della birra.

Sarà presente una selezione di birrifici con scelte internazionali e italiane, tutte artigianali insieme a una selezione di street food con tante specialità on the road dagli hot dog allo gnocco fritto. Non amncherà l'intrattenimento con attività per bambini e musica.

Gli orari

Venerdì 18.00 - 24.00

Sabato 12.00 - 24.00

Domenica 12.00 - 23.00