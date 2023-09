Villaggio medievale, sbandieratori, trenino e bancarelle: festa del paese a Brugherio

Un lungo weekend di festa. A Brugherio è tempo di sagra patronale: appuntamento da venerdì 6 a lunedì 9 ottobre con giornate di festa, animazione e divertimento.

Quest'anno la sagra vedrà la città fare un salto indietro nei secoli, fino al Medioevo. Presente un villaggio medievale, nell'area del centro tra piazza Roma, piazza Cesare Battisti e via Italia e via Tre Re dove si svolgeranno le principali iniziative e una esibizione di sbandieratori. In programma anche il mercatino con espositori e hobbisti e artisti di strada e street food. In piazza Togliatti invece spazio alla musica con la disco dance e banchi di street food. Per le vie del paese nel weekend di festa sarà presente anche un trenino gratuito. Sabato è previsto uno spettacolo di fontane danzanti.