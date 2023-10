Prezzo non disponibile

In Brianza arriva la festa dei dolci. Un weekend con bancarelle, golosità e attrazioni per gustare tante dolcezze e passeggiare tra le vie del centro storico di Vimercate.

L'appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 ottobre in piazza Santo Stefano e in piazza Roma. Le bancarelle saranno presenti con tantissime golose dolcezze dalle 8 alle 20.