Festa della Donna, le iniziative a Monza

E’ all’insegna dei diritti il programma delle iniziative in città in occasione delle Giornata Internazionale della Donna, che ricorre il prossimo 8 marzo. “A partire della condizione delle donne in Medio Oriente, abbiamo voluto proporre una serie di appuntamenti per approfondire i passi avanti degli ultimi anni e il grande lavoro culturale che ancora resta da compiere sui temi delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni di genere”, spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Andreina Fumagalli.

Le Associazioni che aderiscono al Tavolo delle Pari Opportunità hanno composto un calendario di iniziative eterogenee che ben rappresentano le varie realtà attive sul territorio affinchè ciascuna possa essere illustrata e valorizzata. Sono una dozzina gli appuntamenti in programma tra incontri, mostre, spettacoli, iniziative in collaborazione con le associazioni, visitate guidate, presentazioni e concerti dal 3 marzo al 30 giugno per onorare al meglio questa giornata.

“Ringrazio le donne e le Associazioni che hanno profuso impegno, dedizione e sensibilità per mettere a punto questo calendario”, ha aggiunto l’Assessore. Il Comune propone, in particolare, per la serata dell’8 marzo, una riflessione sulla condizione della donna in Medio Oriente un’iniziativa nella serata dell’8 marzo in collaborazione con Fondazione Monza Insieme e Spazio Colore - Servizio della Caritas Decanale di Monza. L’incontro, ad ingresso gratuito, si terrà a Centro Civico S. Rocco in via D’Annunzio 35.

Qui il programma con tutti i dettagli.