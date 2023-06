Street food dalla Grecia a Vedano al Lambro

A Vedano al Lambro da giovedì 22 a domenica 25 giugno va in scena la 30° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla Cucina del Peloponneso, per quattro lunghe giornate di gusto e divertimento in Largo Repubblica.

"La Taberna Itaca ci delizierà con: Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki - e molto altro" annunciano gli organizzatori.

La festa inizierà Giovedì 22, Venerdì 23 e Sabato 24 alle ore 18.00, mentre Domenica 25 già dalle 11.00 (con orario continuato a pranzo e cena). L’ingresso è gratuito. Durante la giornata il pubblico potrà gustare piatti della cucina greca tradizionale, usufruire del servizio bar e ristorazione (con possibilità di servizio da asporto e take away), bere birre selezionate oppure discutere nell’area relax con tavoli mentre i più piccoli si divertono nell’area giochi.

Ad allietare le serate dalle 21.00 ci saranno grandi eventi di musica dal vivo: si inizia Venerdì con Disco Anni '90 con Gianni Drudi + Megamix Party, per poi continuare con Vino Raro - Concerto Omaggio a Rino Gaetano.