La "casa degli orrori" (gratis), street food e castagne: la festa di Halloween in piazza

Festa di Halloween da paura a Seveso. Martedì 31 ottobre, dalle 18.00 alle 24.00, Piazza Cardinal Confalonieri si trasformerà in un luogo di terrore e divertimento. E Nella "Casa degli Orrori", spettacoli mozzafiato vi terranno col fiato sospeso, annunciano dalla ProLoco.

Lungo Corso Marconi e in Piazza Buonarroti, bancarelle con hobbisti con creazioni spaventose, deliziose prelibatezze e tante sorprese.

"Indossate i vostri costumi più spaventosi e unitevi a noi per una serata indimenticabile. Condividete questa notizia con i vostri amici, e ci vediamo martedì 31 ottobre per festeggiare insieme Halloween come mai prima d'ora" annunciano gli organizzatori. L'ingresso alla Casa degli Orrori è gratuito. L'evento è organizzato dalla Proloco.