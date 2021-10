Halloween, bancarelle e laboratori a Segrate

Zucche, scheletri e streghe. Quest'anno a Segrate Halloween si festeggia in anticipo e in più occasioni, con tante iniziative per piccoli e grandi. Si parte sabato 23 e domenica 24 ottobre, per proseguire venerdì 29, sabato 30 e concludere alla grande domenica 31 ottobre. Tutti sono invitati a partecipare, anche mascherati.

