La casa degli orrori in piazza e bancarelle: festa di Halloween

Mostri, streghe e creature terrificanti. A Seveso lunedì 31 ottobre è in programma una spaventosa festa di Halloween. Piazza Confalonieri ospiterà la casa degli orrori e si trasformerà, per l'occasione, in piazza Inferi.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del comune di Seveso, in collaborazione con Luca Event e Ecolandia. A partire dalle 17.30 è in programma una serata da brivido con la casa degli orrori, hobbisti, spettacoli terrificanti e tanti mostri.