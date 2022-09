Festa di Occhiate (non in cascina) a Brugherio

Dopo due anni di assenza, ritorna quest'anno la festa di Occhiate, a Brugherio. La manifestazione, giunta alla sua 42a edizione, è in programma nel weekend da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Tre giorni di buona cucina, birra, musica e divertimento nell'area feste di via san Giovanni Bosco.

"Questo spostamento di sede della festa si è reso necessario perchè la storica sede della festa, la cascina di Occhiate e il suo mulino, non è al momento disponibile in quanto in fase di ristrutturazione" spiegano dal comune di Brugherio. La sagra si terrà quindi presso l'area feste di via san Giovanni Bosco.