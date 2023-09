Polenta, dj set e falconieri: festa nel quartiere monzese

Una due giorni all'insegna del divertimento e dello stare insieme quella di sabato 23 e domenica 24 settembre nel quartiere San Biagio.

In via Manara si aprirà infatti la tradizionale, e da sempre partecipatissima, festa di apertura annuale dell'oratorio, organizzata dalla comunità pastorale Ascensione del Signore, che anche quest'anno sarà aperta a tutti e promette tante belle novità per trascorrere un piacevole weekend in allegria con tutta la famiglia.

Tra le altre, anche l'apertura dell'arena Laser Game e un suggestivo spettacolo di volo di rapaci con il gruppo brianzolo dei falconieri medievali. E la sera un divertente dj set.

Ad allietare con gusto la due giorni, infine, saranno i golosissimi piatti cucinati dai volontari guidati dallo chef Francesco Bartesaghi. Fra cui, manco a dirlo, anche la celebre polenta concia. Quanto basta, insomma, per trascorrere un weekend diverso dal solito, ma restando in città.

Prepara la tua torta

Per chi lo volesse sarà possibile preparare una torta e portarla sabato pomeriggio (allegando un cartellino degli ingredienti) alla Rotonda di San Biagio, dalle 15 alle 17. Le torte saranno vendute domenica dopo le messe e il ricavato andrà a sostenere le attività dell'oratorio. Per info: 039 320395

Il programma

Sabato 23 settembre (cortile dell'oratorio di via Manara)

Ore 18 Apertura dell'arena di gioco Laser Game e del Torneo di calcio a 5. Per iscrizioni contattare il 392 2468047. Costo 10 euro a squadra

Ore 19 Apertura del servizio gastronomia. Sul piatto pizza, panini con hamburger e salamella, patatine, frittelle dolci, crepes e tanto altro

Ore 19 Serata con dj set

Domenica 24 settembre

Ore 11 Messa di apertura nel cortile dell'oratorio presieduta da monsignor Umberto Oltolini. Si festeggerà il decimo anno d’ordinazione di don Alberto Angaroni e don Paolo Alberti

Ore 12,15 Pranzo (senza prenotazione) e apertura stand gastronomici che proseguiranno per tutto il pomeriggio e la serata

Dalle 14 Giochi a stand, Laser Game, esposizione rapaci

Ore 15 Inaugurazione "In Bottega", luogo di creazione e condivisione (a cura del progetto GACI)

Ore 17 Spettacolo di falconeria

Ore 18 Estrazione lotteria con in palio fantastici premi (i biglietti sono acquistabili nel pomeriggio in oratorio)

Ore 20 Cena conclusiva

In oratorio sarà allestita la vendita di fiori a sostegno delle attività doposcuola della scuola San Biagio