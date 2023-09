Festa di Desio

Tempo di festa a Desio. Torna in città l'appuntamento con la festa patronale in programma da sabato 29 settembre a lunedì 2 ottobre per celebrare la ricorrenza in onore dalla Madonna del Rosario. Visite guidate, concerti, musica, mostre, intratteniment i per bambini, teatro, mercatini, street food, presentazione dell’anno sportivo e altre sorprese per grandi e piccini: questi sono gli ingredienti della kermesse con un ricco cartellone di eventi.

La torta del cuore

Il centro storico e Villa Tittoni saranno di nuovo protagonisti con iniziative e intrattenimenti di vario genere, e, come da tradizione, verrà distribuita la Torta del Cuore, un’iniziativa solidale che ogni anno accompagna le celebrazioni con un tocco di dolcezza. Per l’edizione 2023 il ricavato sarà devoluto al Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Pio XI di Desio per l’acquisto di un dispositivo medico. I punti di distribuzione, grazie alla collaborazione con Pro Loco, Bocciofila Parco, Cannisti di Muggiò e Marciatori di Desio, saranno il 30 settembre dalle 14 alle 18.30 e il 1° ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30 in varie zone del centro, il 2 ottobre dalle 9 alle 12.30 in Piazza Conciliazione.

Ville aperte

Continuano (anche domenica) le tradizionali visite guidate in Villa Tittoni e Villa Longoni, con prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info ; in piazza Conciliazione e nel centro storico nel pomeriggio sono in programma mercatini, bancarell e alimentari, hobbisti e Street food con sapori tipici regionali, che proseguono anche la domenica, uno spettacolo di magia per bambini e alle 21 il Meet & Live Show con Mitch DJ di Radio 105 con Massimo Boldi e Patrick Ray.

Mascotte, street food e musica

In piazza Conciliazione un pomeriggio con mascotte itineranti per bambini e alle 15.30 un concerto del concerto del Corpo Musicale PIO XI. Alle 17.30 il ritrovo in Villa Tittoni per accogliere il nuovo Prevosto da parte delle Autorità cittadine. A seguire la Santa Messa in Basilica alle 18.30. In Villa Tittoni andrà in scena alle 18.30 la rappresentazione teatrale ‘La Monaca di Monza’ (con replica alle 20.30) scritto e diretto da Alberto Genovese e Andrea Di Cianni in collaborazione con gli allievi dell’Academy Musical Arts, con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 3428548524 o via mail a cartanima@gmail.com. Di sera, alle 20.30 Balli di Gruppo a cura dell’associazione Bocciofila Parco.

In occasione della Festa dei Nonni, la scuola dell’infanzia comunale sta coinvolgendo i nonni per realizzare insieme ai bambini delle opere d'arte che saranno esposte nei negozi della città, grazie alla collaborazione dei commercianti. Dalle 16 al PalaFitLineDesio (Largo Atleti Azzurri d’Italia) saranno presentate le squadre per la stagione sportiva 2023/2024 del Centro Sportivo Desiano.

Desio è anche una città a misura di bambino, diverse le iniziative a loro dedicate a partire da sabato 30 settembre in piazza Conciliazione alle 16.30 con uno spettacolo di magia. Domenica 1° ottobre, in piazza Conciliazione, dalle 15.30 si esibiranno delle Mascotte itineranti. Infine, lunedì 2 ottobre in Villa Tittoni sono in calendario: alle ore 10.30 la ‘Visita guidata - progetto tiki taka’, alle 15 ‘Sogni colorati e posti segreti’, un laboratorio artistico per bambini dai 3 ai 6 anni con visita alla mostra, alle 16 ‘Sogni di china e ventagli di inchiostro’, un laboratorio artistico per bambini dai 6 ai 10 anni con visita alla mostra. Dal 30 settembre al 22 ottobre in Villa Tittoni si potrà visitare la mostra ‘XUNMU WU SOLO EXHIBITION’, a cura di Cristiano Plicato e MA-EC Gallery: il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica con orario 10.30/12.30 e 15.30/18. Opening sabato 30 settembre alle 17.30.

Dal 30 settembre al 10 ottobre, presso la Sala civica Levi (via Gramsci) è invece in calendario ‘Tramvai a Des, una storia da raccontare’, un’esposizione di fotografie e oggettistica da collezione legati alla storica linea tranviaria. Inaugurazione sempre sabato 30 settembre 2023 alle 15.30. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. Per info: prolocodesio@gmail.com.