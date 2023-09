Bancarelle, salamelle, gonfiabili e djset: festa del quartiere a Monza

Artisti di strada, musica e arte. E ancora bancarelle, stand di artigiani e hobbisti, gonfiabili, esibizioni e salamelle. E' tempo di festa a Monza per il quartiere Centro-San Gerardo.

L'appuntamento, organizzato dalla Consulta Centro-San gerardo con il supporto del comune di Monza è in programma per sabato 30 settembre e domenica 1 agosto. Si comincia il weekend di festa con intrattenimento in via Bergamo, con artisti di strada e ai giardini del Nei spazio allo sport con esibizioni, laboratori e iniziative. Domenica 1 ottobre dalle 10 alle 19 mercatino, mostra e spettacolo di burattini. Per i più piccoli gonfiabili e intrattenimento e per i più golosi salamelle.

Qui la locandina con il programma nel dettaglio.