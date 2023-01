Sfilata di trattori e degustazione di trippa e salumi

Orario non disponibile

A Biassono domenica 22 gennaio è tempo di festa del Ringraziamento. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Fiera di San Martino. A partire dalle 9.15 in Largo Pontida ci sarà il ritrovo dei trattori che poi sfileranno per le vie del paese e raggiungeranno in tarda mattinata la piazza della Chiesa dove sosteranno.



"Dal carro degustazione di trippa e salumi" annunciano gli organizzatori.