Festa della birra ad Arcore

Ad Arcore, nella splendida location dei Giardini Ravizza, arriva la festa della birra. Si tratta della prima grande festa della birra di Arcore organizzata dalla Proloco, in collaborazione con Paneliquido, e con il patrocinio del comune di Arcore. L'appuntamento è nel weekend da sabato 30 a lunedì 1 maggio per tre giorni di musica live, con fiumi di birra. Saranno presenti sei birrifici artigianali, e più di 30 birre alla spina diverse. Ad Arcore ci saranno anche diversi truck food, gonfiabili per i bambini, e come sempre pop corn, e zucchero filato nel parco verde, in centro città.