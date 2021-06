Festival dello street food al Parco di Monza

Il festival dello street food torna al Parco di Monza.

Da venerdì 2 a domenica 4 luglio tre giornate all'insegna del buon cibo e del divertimento nel verde del parco lungo viale Mirabello. Saranno presenti una quindicina di street chef e un'area dedicata alla vendita di ottimi prodotti enogastronomici. Tra una bancarella e l'altra si potranno gustare ottimi hamburger di Fassona Piemontese, Arrosticini Abruzzesi, Patata twister e Chips fritte al momento. Gnocco fritto e salumi emiliani e direttamente dalla Capitale, tonnarelli cacio e pepe mantecati in forma, supplì in tutti i suoi condimenti e le famose saccocce romane. Per gli amanti del pesce ci saranno ottimi cuoppi di pesce fritto e molto altro ancora! Affianco alle specialità nostrane anche tanti piatti della cucina internazionale: paella e tapas, tacos messicani e specialità Usa preparate da Mad Bbq.

Ovviamente non mancheranno i dolci: Cannoli Siciliani e Churros Venezuelani. Il tutto accompagnato da ottima birra artigianale Italiana, direttamente dal birrificio Ex FABRICA di Grazzano Visconti (PC). Durante tutte e tre le giornate verranno allestiti oltre 50 Giochi in legno, fabbricati da esperti artigiani, che tramandano il calore delle antiche tradizioni, facendo divertire grandi e piccini.

L'evento, assicurano gli organizzatori, si svolgerà nel rispetto dei protococlli di sicurezza anticovid: personale qualificato controllerà il distanziamento sociale e il corretto utilizzo delle mascherine, ogni operatore metterà a disposizione della clientela gel igienizzante e i tavoli adibiti alla consumazione saranno posizionati in maniera tale da garantire il distanziamento, così da permettere una piacevole e rilassata permanenza.

L’orario sarà il venerdì dalle 12.00 alle 23.30 e il sabato e la domenica dalle 11.30 alle 23.30. Ingresso gratuito.

