Appuntamento domenica 23 ottobre a Monza con la Fiera dei Mercanti. Lungo via Veneto e via Matteotti per tutta la giornata a partire dalle 8.30 (fino alle 19) nel quartiere saranno presenti bancarelle e artigiani con articoli di abbigliamento, calzature, pelletteria e prodotti alimentari.

Per i più piccoli giochi e un gonfiabile.