Alla scoperta di Monza giocando

Alla scoperta della storia e dei segreti di Monza giocando e divertendosi. Dopo il successo del mese scorso tornano gli appuntamenti di GiocaMonza, percorsi ludici nel cuore della città di Teodolinda.

Un vero e proprio gioco al quale si potrà partecipare come singoli, famiglie o gruppi – nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid – per conoscere storia, leggende e curiosità della città. Anche attraverso una visione diversa di quegli angoli e di quelle vie dove, ogni giorno, passiamo spesso distrattamente.

I partecipanti verranno coinvolti in ricerche, indovinelli, racconti, ma anche prove teatrali e giochi a sorpresa.Ogni appuntamento prevede la scoperta di un luogo diverso della città: il 11 ottobre alle 15 ritrovo in piazza Duomo; il 18 ottobre alle 15 in Arengario; il 21 ottobre alle 19.30 appuntamento in piazzale Virgilio per poi dirigersi a piedi verso la Villa Reale; il 25 ottobre alle 15 al Binario 7 per poi scoprire quello che resta dell’antico castello monzese.

L’iniziativa è stata promossa dalla cooperativa Eliante in collaborazione e con il finanziamento del Comune. La partecipazione è necessario iscriversi telefonando a Matteo Barattieri al 3494308028 o inviando un’email a matteto.barattieri1@libero.it.