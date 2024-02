Una domenica al castello: torna la giornata dei borghi e dei palazzi aperti

Castelli, dimore storiche, borghi medievali e palazzi. Torna domenica 3 marzo l'appuntamento con la Giornata dei Castelli Aperti organizzato dall'associazione Pianura da scoprire. La manifestazione apre porte e portoni di 24 castelli e dimore, borghi fortificati e pievi medievali, con visite guidate, rievocazione e tanti eventi, pronti ad accogliere turisti e visitatori.

Le giornate di aperture congiunte si terranno tutte le prime domeniche del mese da marzo a giugno e da settembre a dicembre, nelle festività di Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre e in aggiunta da quest’anno l’apertura serale nel primo sabato di luglio. Tante occasioni in cui ciascuno potrà organizzare in autonomia il proprio percorso, scegliendo una o più realtà da visitare, partecipando agli eventi proposti e prenotando una o più visite nell’arco della giornata. Tutte le informazioni saranno disponibili in questa pagina con indicazioni delle località che aderiscono, orari, costi, durata visite, nonchè i recapiti cui rivolgersi per prenotare o chiedere informazioni.

Per organizzare al meglio le proprie visite, in occasione del 10° anniversario della manifestazione, l’associazione Pianura da scoprire ha realizzato un’importante novità: uno speciale passaporto con la possibilità di apporre un timbro per ogni castello o borgo visitato nell’arco dell’anno. Uno strumento in più che va ad arricchire l’offerta culturale e turistica del circuito, con riportate le immagini e le descrizioni delle 24 realtà e che sarà disponibile in ogni località al costo di 2 euro.

Quattro le province coinvolte, proprio dove un tempo si trovava il confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, un’eredità di possenti fortificazioni e fastose dimore, borghi antichi e conventi medievali costellano un paesaggio immerso in parchi verdi, distese campestri, fontanili e specchi d’acqua. Si potranno conoscere e rivivere le gesta di grandi condottieri e valorosi eserciti, avvincenti leggende e curiosi aneddoti, tramandati nei secoli attraverso imponenti architetture, pareti affrescate e tradizioni antiche. Qui si possono scoprire le aperture vicino a Monza e pianificare le visite e gli itinerari.