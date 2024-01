Falò, degustazione di risotto e vin brulé: la Giubiana a Misinto

Appuntamento giovedì 25 gennaio con il Falò della Giubiana a Misinto. Ma quello della notte del rogo della "strega" non sarà l'unico appuntamento di fuoco del mese.

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, l'usanza vuole che si accendano dei grandi falò, di solito nel piazzale antistante la chiesa dedicata a Sant'Antonio, in quanto si dice che Sant'Antonio Abate sia custode del fuoco e guaritore della malattia chiamata "fuoco di Sant'Antonio". E anche a Misinto ci sarà il falò di Sant'Antonio.

Falò della Giubiana

La Giubiana o Festa della Giöbia è una festa tradizionale molto popolare in Brianza. L'ultimo giovedì del mese di gennaio vengono accesi dei grandi falò (o roghi) nelle piazze e bruciata la Giubiana, un grande fantoccio di paglia vestito di stracci. Il rogo assume valori diversi a seconda della località in cui ci si trova, mantenendo sempre uno stretto legame con le tradizioni popolari del luogo. Appuntamento anche a Misinto giovedì 25 gennaio in piazza Statuto Misinto alle 21 con il rogo e una degustazione di risotto con la luganega e vin brulé.