Il 26 marzo preparati a scoprire la leggenda da G.Villa

A cinque mesi dalla presentazione mondiale, svoltasi lo scorso settembre, la nuova Jeep® Grand Cherokee 4xe, a marzo diventa protagonista a Seregno.



La nuova Jeep® Grand Cherokee, nella sua versione elettrificata 4xe, sarà presentata ufficialmente presso la concessionaria G.Villa, in Via Colzani 21 a Seregno il 26 marzo 2022.



Questa sarà un’anteprima esclusiva e 100% green. A partire dalle 15:00 verrà svelata in anteprima la nuova Jeep® Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition. Stile, personalità, tecnologia e molto altro vi attendono. L’arrivo di Jeep® Grand Cherokee 4xe rappresenta inoltre un momento importante nel processo di evoluzione di Jeep e un ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma.



La Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e lussuosa di sempre, dalle leggendarie performance 4x4. La quinta generazione della Jeep Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, presenta una nuova architettura, il sistema di propulsione ibrido plug-in 4xe, un nuovo design degli esterni e nuovi interni realizzati con qualità artigianale e tecnologie all’avanguardia.



Mentre il marchio di SUV leader in termini di prestazioni off-road prosegue il suo viaggio verso un futuro all’insegna del “Zero Emission Freedom” (“Libertà a zero emissioni”), il nuovo modello si presenta come la Jeep Grand Cherokee più tecnologicamente avanzata e dalle prestazioni 4x4 migliori di sempre.



Dotata di sistemi all’avanguardia, Jeep® Grand Cherokee è stata progettata in ogni sua parte per offrire una capability off-road senza eguali e una dinamica di guida sicura. Preparatevi ad iniziare una nuova avventura fatta di eleganza ed esclusività. Sabato 26 marzo a partire dalle 15:00 in avanti, a Seregno, da G.Villa vi attende una giornata 100% Green. Tante le cose da raccontare e vivere di persona.

Per maggiori informazioni: www.gvilla.com oppure 0362 1400303.